Upgrade Algas

Upgrade algas svārstās no $54,880 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa analītiķis zemākajā līmenī līdz $211,050 Programmatūras inženierijas menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Upgrade. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programmatūras inženieris
Median $143K
Produkta menedžeris
Median $207K
Datu zinātnieks
Median $116K

Biznesa analītiķis
$54.9K
Datu analītiķis
$90.5K
Finanšu analītiķis
$88.2K
Cilvēkresursi
$79.7K
Produkta dizaineris
$129K
Personāla atlases speciālists
$95.6K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$211K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Upgrade uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Upgrade, ir Programmatūras inženierijas menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $211,050. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Upgrade, ir $105,800.

