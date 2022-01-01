Uzņēmumu katalogs
upGrad
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

upGrad Algas

upGrad algas svārstās no $11,000 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $53,752 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem upGrad. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Produkta menedžeris
Median $21.6K
Mārketings
Median $27.3K
Programmatūras inženieris
Median $53.8K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Pārdošana
Median $11K
Datu zinātnieks
Median $22.6K
Biznesa attīstība
$11.8K
Produkta dizaineris
$14.3K
Programmu menedžeris
$45.5K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$49.8K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots upGrad, ir Programmatūras inženieris ar gada kopējo atlīdzību $53,752. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots upGrad, ir $22,635.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta upGrad

Saistītie uzņēmumi

  • Upkey
  • BYJU'S
  • Unacademy
  • DataCamp
  • D2L
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi