University of Saskatchewan
University of Saskatchewan Algas

University of Saskatchewan algas svārstās no $33,392 kopējā atlīdzībā gadā Datu zinātnieks zemākajā līmenī līdz $350,940 Ārsts augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem University of Saskatchewan. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/12/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $49.7K
Datu zinātnieks
$33.4K
Ārsts
$351K

Projektu vadītājs
$108K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots University of Saskatchewan, ir Ārsts at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $350,940. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots University of Saskatchewan, ir $79,025.

Citi resursi