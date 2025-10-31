Uzņēmumu katalogs
University of Michigan
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)

  • Visas Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) algas

University of Michigan Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) Algas

Mediānā Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) atlīdzības pakete University of Michigan kopā ir $64.3K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu University of Michigan kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/31/2025

Mediānais pakete
company icon
University of Michigan
Information Technologist (IT)
Ann Arbor, MI
Kopā gadā
$64.3K
Līmenis
hidden
Pamatalga
$59.2K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$5.1K
Gadi uzņēmumā
5-10 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā University of Michigan?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) pozīcijai University of Michigan, ir gada kopējā atlīdzība $138,080. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots University of Michigan Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) pozīcijai, ir $59,202.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta University of Michigan

Saistītie uzņēmumi

  • PayPal
  • Netflix
  • LinkedIn
  • Spotify
  • Lyft
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi