Univeris Algas

Univeris algas svārstās no $64,457 kopējā atlīdzībā gadā Kiberdrošības analītiķis zemākajā līmenī līdz $123,804 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Univeris. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/14/2025

$160K

Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $124K
Programmatūras inženieris
Median $97.7K
Kiberdrošības analītiķis
$64.5K

Risinājumu arhitekts
$122K
BUJ

