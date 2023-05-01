Uzņēmumu katalogs
United Talent Agency
United Talent Agency Algas

United Talent Agency algas svārstās no $50,170 kopējā atlīdzībā gadā Administratīvais asistents zemākajā līmenī līdz $233,825 Tehnisko programmu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem United Talent Agency. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/21/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $135K
Administratīvais asistents
$50.2K
Mārketings
$99.5K

Produkta vadītājs
$221K
Tehnisko programmu vadītājs
$234K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

The highest paying role reported at United Talent Agency is Tehnisko programmu vadītājs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $233,825. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at United Talent Agency is $135,000.

