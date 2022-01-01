Uzņēmumu katalogs
United Nations
United Nations Algas

United Nations algas svārstās no $28,858 kopējā atlīdzībā gadā Projektu vadītājs zemākajā līmenī līdz $167,151 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem United Nations. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/13/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $167K
Administratīvais asistents
$106K
Biznesa operāciju vadītājs
$33.7K

Biznesa analītiķis
$109K
Datu zinātnes vadītājs
$155K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$95.3K
Produkta dizainers
$33.4K
Produkta vadītājs
$90.9K
Programmu vadītājs
$75.3K
Projektu vadītājs
$28.9K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots United Nations, ir Programmatūras inženieris ar gada kopējo atlīdzību $167,151. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots United Nations, ir $93,094.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta United Nations

