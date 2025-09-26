Uzņēmumu katalogs
Mediānā Produkta vadītājs atlīdzības in Germany pakete United Internet kopā ir €96.7K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu United Internet kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/26/2025

Mediānais pakete
company icon
United Internet
Product Manager
Berlin, BE, Germany
Kopā gadā
€96.7K
Līmenis
5
Pamatalga
€86.6K
Stock (/yr)
€0
Bonuss
€10.1K
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
8 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā United Internet?

€143K

The highest paying salary package reported for a Produkta vadītājs at United Internet in Germany sits at a yearly total compensation of €253,718. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at United Internet for the Produkta vadītājs role in Germany is €99,728.

