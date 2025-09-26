Uzņēmumu katalogs
United Internet
  • Information Technologist (IT)

  • Visas Information Technologist (IT) algas

United Internet Information Technologist (IT) Algas

Mediānā Information Technologist (IT) atlīdzības pakete United Internet kopā ir €77.5K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu United Internet kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/26/2025

Mediānais pakete
company icon
United Internet
Cyber Security Engineer
Karlsruhe, BW, Germany
Kopā gadā
€77.5K
Līmenis
-
Pamatalga
€77.5K
Stock (/yr)
€0
Bonuss
€0
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
3 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā United Internet?

€143K

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots jobFamilies.Information Technologist (IT) pozīcijai United Internet, ir gada kopējā atlīdzība €112,490. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots United Internet jobFamilies.Information Technologist (IT) pozīcijai, ir €77,508.

Citi resursi