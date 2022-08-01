Uzņēmumu katalogs
Uniswap Algas

Uniswap algas svārstās no $179,100 kopējā atlīdzībā gadā Produkta vadītājs zemākajā līmenī līdz $190,950 Personāla atlases speciālists augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Uniswap. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/19/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $190K

Kriptovalūtu inženieris

Produkta vadītājs
$179K
Personāla atlases speciālists
$191K

The highest paying role reported at Uniswap is Personāla atlases speciālists at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $190,950. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Uniswap is $190,000.

