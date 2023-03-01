Uzņēmumu katalogs
Unify Consulting
Unify Consulting Algas

Unify Consulting algas svārstās no $145,725 kopējā atlīdzībā gadā Mārketinga operācijas zemākajā līmenī līdz $221,100 Risinājumu arhitekts augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Unify Consulting. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/16/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Programmatūras inženieris
Median $150K
Datu zinātnieks
Median $180K
Vadības konsultants
Median $170K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Biznesa analītiķis
$151K
Biznesa attīstība
$153K
Mārketinga operācijas
$146K
Produkta dizainers
$172K
Risinājumu arhitekts
$221K
Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Unify Consulting, ir Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $221,100. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Unify Consulting, ir $161,500.

