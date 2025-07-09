Uzņēmumu katalogs
Uni Cards
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Uni Cards Algas

Uni Cards algas svārstās no $28,550 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $67,993 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Uni Cards. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/21/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $68K

Backend programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $61.5K
Datu zinātnes vadītājs
$49.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Produkta dizainers
$28.6K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

El rol amb millor retribució reportat a Uni Cards és Programmatūras inženieris amb una compensació total anual de $67,993. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Uni Cards és $55,268.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Uni Cards

Saistītie uzņēmumi

  • Tesla
  • Coinbase
  • Apple
  • LinkedIn
  • Dropbox
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi