Uzņēmumu katalogs
UNFI
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

UNFI Algas

UNFI algas svārstās no $91,540 kopējā atlīdzībā gadā Finanšu analītiķis zemākajā līmenī līdz $181,300 Biznesa analītiķis augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem UNFI. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/21/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Biznesa analītiķis
$181K
Finanšu analītiķis
$91.5K
Cilvēkresursi
$111K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Produkta dizainers
$106K
Programmatūras inženieris
$151K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots UNFI, ir Biznesa analītiķis at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $181,300. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots UNFI, ir $110,550.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta UNFI

Saistītie uzņēmumi

  • Facebook
  • DoorDash
  • Stripe
  • Flipkart
  • Airbnb
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi