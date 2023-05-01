Uzņēmumu katalogs
Underdog Fantasy
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Underdog Fantasy Algas

Underdog Fantasy algas svārstās no $145,000 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $215,912 Produkta dizainers augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Underdog Fantasy. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/12/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $145K
Produkta dizainers
Median $216K

UX dizainers

Personāla atlases speciālists
Median $183K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 58
93 58
Produkta vadītājs
$166K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$169K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Underdog Fantasy uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

Ir jautājums? Jautā kopienai.

Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.

Apmeklēt tagad!

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Underdog Fantasy, ir Produkta dizainers ar gada kopējo atlīdzību $215,912. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Underdog Fantasy, ir $169,150.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Underdog Fantasy

Saistītie uzņēmumi

  • Stripe
  • Flipkart
  • Amazon
  • Netflix
  • Snap
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi