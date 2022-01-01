Uzņēmumu katalogs
Unacademy algas svārstās no $7,437 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa attīstība zemākajā līmenī līdz $108,771 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Unacademy. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/12/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $31.3K

Backend programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $28.8K
Grāmatvedis
$101K

Biznesa analītiķis
$29.9K
Biznesa attīstība
$7.4K
Datu analītiķis
$30.1K
Datu zinātnieks
$42.6K
Cilvēkresursi
$63.9K
Mārketings
$48.4K
Produkta dizainers
$21.6K
Programmu vadītājs
$26.2K
Pārdošana
Median $8.1K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $109K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Unacademy uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Unacademy, ir Programmatūras inženierijas vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $108,771. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Unacademy, ir $30,102.

Citi resursi