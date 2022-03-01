Uzņēmumu katalogs
Ulta Beauty
Ulta Beauty Algas

Ulta Beauty algas svārstās no $120,146 kopējā atlīdzībā gadā Datu zinātnieks zemākajā līmenī līdz $172,000 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Ulta Beauty. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/21/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $172K
Datu zinātnieks
$120K
Produkta dizainers
$126K

Nevar atrast savu amatu?

Nevar atrast savu amatu?


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Ulta Beauty, ir Programmatūras inženieris ar gada kopējo atlīdzību $172,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Ulta Beauty, ir $125,625.

