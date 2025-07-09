Uzņēmumu katalogs
Ujjivan Small Finance Bank Algas

Ujjivan Small Finance Bank algas svārstās no $5,284 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošanas operācijas zemākajā līmenī līdz $49,563 Risinājumu arhitekts augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Ujjivan Small Finance Bank. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/21/2025

$160K

Klientu apkalpošanas operācijas
$5.3K
Mārketings
$17.1K
Risinājumu arhitekts
$49.6K

BUJ

Den høyest betalte rollen rapportert hos Ujjivan Small Finance Bank er Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $49,563. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ujjivan Small Finance Bank er $17,134.

