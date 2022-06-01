Uzņēmumu katalogs
UHS
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

UHS Algas

UHS algas svārstās no $45,989 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $189,050 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem UHS. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/21/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Klientu apkalpošana
$46K
Datu analītiķis
$60.3K
Programmatūras inženieris
$189K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

The highest paying role reported at UHS is Programmatūras inženieris at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $189,050. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at UHS is $60,300.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta UHS

Saistītie uzņēmumi

  • Stripe
  • DoorDash
  • Spotify
  • Pinterest
  • Coinbase
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi