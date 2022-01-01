Uzņēmumu katalogs
Udemy
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Udemy Algas

Udemy algas svārstās no $48,676 kopējā atlīdzībā gadā Produkta vadītājs zemākajā līmenī līdz $382,500 Īpašuma pārvaldnieks augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Udemy. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/20/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
L3 $165K
L4 $237K
Mārketings
Median $166K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Produkta dizainers
Median $165K
Personāla atlases speciālists
Median $115K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $117K
Biznesa operāciju vadītājs
$135K
Biznesa analītiķis
$255K
Klientu apkalpošana
$275K
Datu zinātnes vadītājs
$72.1K
Mārketinga operācijas
$139K
Produkta vadītājs
$48.7K
Programmu vadītājs
$117K
Projektu vadītājs
$172K
Īpašuma pārvaldnieks
$383K
Pārdošana
$122K
Risinājumu arhitekts
$218K
Tehnisko programmu vadītājs
$147K
Riska kapitāla investoris
$291K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Udemy, ir Īpašuma pārvaldnieks at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $382,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Udemy, ir $165,334.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Udemy

Saistītie uzņēmumi

  • Poshmark
  • Tesla
  • Yelp
  • Coursera
  • Expedia
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi