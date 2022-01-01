Uzņēmumu katalogs
Udaan
Udaan Algas

Udaan algas svārstās no $3,482 kopējā atlīdzībā gadā Grāmatvedis zemākajā līmenī līdz $118,850 Biznesa attīstība augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Udaan. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/12/2025

$160K

Programmatūras inženieris
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
Median $60K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $75.3K

Produkta vadītājs
Median $85.4K
Grāmatvedis
$3.5K
Biznesa analītiķis
$27.9K
Biznesa attīstība
$119K
Datu analītiķis
$17.4K
Modes dizainers
$10.7K
Finanšu analītiķis
$38.8K
Cilvēkresursi
$33.6K
Juridiskais
$34.7K
Mārketings
$59.6K
Produkta dizainers
$36.4K
Programmu vadītājs
$58.9K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Udaan uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

The highest paying role reported at Udaan is Biznesa attīstība at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $118,850. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Udaan is $38,861.

