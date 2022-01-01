Uzņēmumu katalogs
UBS Algas

UBS algas svārstās no $22,039 kopējā atlīdzībā gadā Datu zinātnes vadītājs zemākajā līmenī līdz $230,974 Programmu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem UBS. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/4/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Datu inženieris

Vietnes uzticamības inženieris

Kvantitatīvais izstrādātājs

Datu zinātnieks
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Kvantitatīvais pētnieks

Investīciju banķieris
Analyst $136K
Associate Director $210K

Finanšu analītiķis
Median $110K
Biznesa analītiķis
Median $110K
Produkta vadītājs
Median $138K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $175K
Biznesa operāciju vadītājs
Median $64.2K
Vadības konsultants
Median $82.5K
Projektu vadītājs
Median $150K
Risinājumu arhitekts
Median $206K

Datu arhitekts

Cloud Security Architect

Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
Median $106K
Tehnisko programmu vadītājs
Median $173K
Kiberdrošības analītiķis
Median $108K
Grāmatvedis
$44.6K
Administratīvais asistents
$80.4K
Biznesa operācijas
$109K
Biznesa attīstība
$76.3K
Štāba vadītājs
$159K
Datu analītiķis
$162K
Datu zinātnes vadītājs
$22K
Cilvēkresursi
$164K
Juridiskais
$159K
Produkta dizainers
$143K
Produkta dizaina vadītājs
$28.3K
Programmu vadītājs
$231K
Personāla atlases speciālists
$148K
Pārdošana
$159K
Kopējie atlīdzības pakalpojumi
$157K
UX pētnieks
$137K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots UBS, ir Programmu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $230,974. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots UBS, ir $137,369.

