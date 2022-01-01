Uzņēmumu katalogs
Ubisoft
Ubisoft Algas

Ubisoft algas svārstās no $20,193 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa analītiķis zemākajā līmenī līdz $178,500 Tehnisko programmu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Ubisoft. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/20/2025

$160K

Programmatūras inženieris
L1 $57.1K
L2 $63.1K
L3 $83K
L4 $121K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Tīmekļa izstrādātājs

Videospēļu programmatūras inženieris

Pētnieks zinātnieks

Produkta vadītājs
Median $108K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $116K

Datu analītiķis
Median $48.8K
Datu zinātnieks
Median $70K
Projektu vadītājs
Median $65.4K
Mārketings
Median $111K
Risinājumu arhitekts
Median $119K
Biznesa analītiķis
$20.2K
Grafiskais dizainers
$58.8K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$79.9K
Mārketinga operācijas
$50.5K
Produkta dizainers
$126K
Produkta dizaina vadītājs
$164K
Tehnisko programmu vadītājs
$179K
UX pētnieks
$81.4K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Ubisoft, ir Tehnisko programmu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $178,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Ubisoft, ir $81,405.

Citi resursi