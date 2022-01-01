Uzņēmumu katalogs
Tvilio Algas

Twilio algas svārstās no $25,870 kopējā atlīdzībā gadā Cilvēkresursi zemākajā līmenī līdz $623,924 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Tvilio. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/18/2025

Programmatūras inženieris
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
Programmatūras inženierijas vadītājs
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

Pārdošana
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

Konta vadītājs

Produkta dizainers
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

UX dizainers

Personāla atlases speciālists
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
Mārketings
L3 $145K
L4 $241K
Datu analītiķis
Median $142K
Pārdošanas inženieris
Median $256K
Datu zinātnieks
Median $303K
Finanšu analītiķis
Median $170K
Produkta dizaina vadītājs
Median $225K
Programmu vadītājs
Median $189K
Biznesa analītiķis
Median $150K
Klientu apkalpošana
Median $96K
Projektu vadītājs
Median $248K
Grāmatvedis
$103K

Technical Accountant

Administratīvais asistents
$175K
Biznesa operācijas
$272K
Biznesa operāciju vadītājs
$304K
Biznesa attīstība
$246K
Štāba vadītājs
$195K
Klientu apkalpošanas operācijas
$220K
Klientu panākumi
$75.3K
Datu zinātnes vadītājs
$89.1K
Cilvēkresursi
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
Juridiskais
$151K
Mārketinga operācijas
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
Risinājumu arhitekts
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
Tehnisko programmu vadītājs
$179K
Tehniskais rakstnieks
$238K
UX pētnieks
$126K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Twilio uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Twilio, ir Programmatūras inženieris at the IC6 level ar gada kopējo atlīdzību $623,924. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Twilio, ir $220,710.

Citi resursi