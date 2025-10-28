Uzņēmumu katalogs
Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Germany pakete trivago kopā ir €67.6K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu trivago kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025

Mediānais pakete
company icon
trivago
Software Engineer
Dusseldorf, NW, Germany
Kopā gadā
€67.6K
Līmenis
L2
Pamatalga
€67.6K
Stock (/yr)
€0
Bonuss
€0
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
6 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā trivago?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Jaunākie algu pieteikumi
Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Backend programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai trivago in Germany, ir gada kopējā atlīdzība €80,788. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots trivago Programmatūras inženieris pozīcijai in Germany, ir €67,625.

