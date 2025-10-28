Uzņēmumu katalogs
Trip.com
Mediānā Produkta menedžeris atlīdzības in China pakete Trip.com kopā ir CN¥758K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Trip.com kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025

Mediānais pakete
company icon
Trip.com
Senior Product Manager
Shanghai, SH, China
Kopā gadā
CN¥758K
Līmenis
L5
Pamatalga
CN¥485K
Stock (/yr)
CN¥152K
Bonuss
CN¥121K
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
10 Gadi
Jaunākie algu pieteikumi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta menedžeris pozīcijai Trip.com in China, ir gada kopējā atlīdzība CN¥1,175,529. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Trip.com Produkta menedžeris pozīcijai in China, ir CN¥541,157.

