Uzņēmumu katalogs
TripAdvisor
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • UX pētnieks

  • Visas UX pētnieks algas

TripAdvisor UX pētnieks Algas

Vidējā UX pētnieks kopējā atlīdzība in Australia TripAdvisor svārstās no A$181K līdz A$247K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu TripAdvisor kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025

Vidējā kopējā kompensācija

A$196K - A$232K
Australia
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
A$181KA$196KA$232KA$247K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl UX pētnieks datis par TripAdvisor lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

Block logo
+A$89.1K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.7K
Datadog logo
+A$53.8K
Verily logo
+A$33.8K
Don't get lowballed

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

TripAdvisor uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus UX pētnieks piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots UX pētnieks pozīcijai TripAdvisor in Australia, ir gada kopējā atlīdzība A$247,457. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots TripAdvisor UX pētnieks pozīcijai in Australia, ir A$180,751.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta TripAdvisor

Saistītie uzņēmumi

  • Tesla
  • eBay
  • SoFi
  • Yelp
  • Etsy
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi