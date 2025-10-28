Biznesa operācijas atlīdzība in United States TripAdvisor kopā ir €54.6K year SE2 līmenim. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu TripAdvisor kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025
Vidējā kopējā kompensācija
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
TripAdvisor uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)