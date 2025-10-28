Uzņēmumu katalogs
TripAdvisor
TripAdvisor Biznesa operācijas Algas

Biznesa operācijas atlīdzība in United States TripAdvisor kopā ir €54.6K year SE2 līmenim. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu TripAdvisor kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025

Vidējā kopējā kompensācija

€44.7K - €54.1K
Spain
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
€41.2K€44.7K€54.1K€57.6K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

TripAdvisor uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa operācijas pozīcijai TripAdvisor in United States, ir gada kopējā atlīdzība €57,614. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots TripAdvisor Biznesa operācijas pozīcijai in United States, ir €41,224.

