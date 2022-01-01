Uzņēmumu katalogs
TripActions
TripActions Algas

TripActions algas svārstās no $74,990 kopējā atlīdzībā gadā Datu zinātnieks zemākajā līmenī līdz $227,000 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem TripActions. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/13/2025

$160K

Datu analītiķis
$84.9K
Datu zinātnieks
Median $75K
Finanšu analītiķis
$116K

Produkta dizainers
$108K
Produkta vadītājs
Median $227K
Projektu vadītājs
$129K
Pārdošana
$84.6K
Programmatūras inženieris
Median $220K
Citi resursi