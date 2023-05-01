Uzņēmumu katalogs
Treasury Prime
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Treasury Prime Algas

Treasury Prime algas svārstās no $149,243 kopējā atlīdzībā gadā Produkta vadītājs zemākajā līmenī līdz $223,151 Klientu panākumi augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Treasury Prime. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programmatūras inženieris
Median $170K

Backend programmatūras inženieris

Klientu panākumi
$223K
Produkta vadītājs
$149K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Treasury Prime, ir Klientu panākumi at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $223,151. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Treasury Prime, ir $170,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Treasury Prime

Saistītie uzņēmumi

  • PayPal
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Netflix
  • Flipkart
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi