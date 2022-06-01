Uzņēmumu katalogs
TravelPerk
TravelPerk Algas

TravelPerk algas svārstās no $51,178 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $152,176 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem TravelPerk. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/27/2025

Programmatūras inženieris
Median $82.4K

Full-Stack programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $152K
Klientu apkalpošanas operācijas
$113K

Cilvēkresursi
$86.6K
Pārdošana
$51.2K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$97.2K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

TravelPerk uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots TravelPerk, ir Produkta vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $152,176. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots TravelPerk, ir $91,918.

