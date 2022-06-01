Uzņēmumu katalogs
Trapeze Group
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Trapeze Group Algas

Trapeze Group algas svārstās no $50,176 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $82,356 Grāmatvedis augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Trapeze Group. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Grāmatvedis
$82.4K
Klientu apkalpošana
$50.2K
Datu zinātnieks
$71.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Programmatūras inženieris
$64.4K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Trapeze Group, ir Grāmatvedis at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $82,356. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Trapeze Group, ir $68,033.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Trapeze Group

Saistītie uzņēmumi

  • Benevity
  • Equal Experts
  • Clio
  • Online Business Systems
  • Indellient
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi