Uzņēmumu katalogs
TransUnion
TransUnion Algas

TransUnion algas svārstās no $10,548 kopējā atlīdzībā gadā Finanšu analītiķis zemākajā līmenī līdz $300,000 Pārdošana augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem TransUnion. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/27/2025

Datu zinātnieks
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Programmatūras inženieris
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Backend programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
L2 $113K
L4 $179K

Datu zinātnes vadītājs
Median $184K
Biznesa analītiķis
Median $99.5K
Pārdošana
Median $300K
Biznesa operāciju vadītājs
$123K
Biznesa attīstība
$140K
Datu analītiķis
$116K
Finanšu analītiķis
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Juridiskais
$114K
Vadības konsultants
$101K
Mārketings
$231K
Mārketinga operācijas
$88.7K
Produkta dizainers
$97.5K
Programmu vadītājs
$140K
Projektu vadītājs
Median $149K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$110K
Tehnisko programmu vadītājs
$184K
Riska kapitāla investoris
$169K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots TransUnion, ir Pārdošana ar gada kopējo atlīdzību $300,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots TransUnion, ir $122,610.

