Trainline
Trainline Algas

Trainline algas svārstās no $35,148 kopējā atlīdzībā gadā Mārketings zemākajā līmenī līdz $142,353 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Trainline. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/27/2025

Programmatūras inženieris
Median $107K

Full-Stack programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $142K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $122K

Produkta dizainers
Median $74.5K
Biznesa analītiķis
Median $84.9K
Datu analītiķis
$83.1K
Datu zinātnieks
$76.5K
Information Technologist (IT)
$84K
Mārketings
$35.1K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Trainline, ir Produkta vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $142,353. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Trainline, ir $84,017.

