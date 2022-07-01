Uzņēmumu katalogs
Traeger Grills algas svārstās no $72,360 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $143,715 Mārketings augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Traeger Grills.

Grāmatvedis
$118K
Datu analītiķis
$72.4K
Mārketings
$144K

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Traeger Grills, ir Mārketings at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $143,715. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Traeger Grills, ir $117,600.

