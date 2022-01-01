Uzņēmumu Katalogs
Toyota USA
Toyota USA Algas

Toyota USA algu diapazons svārstās no $76,500 kopējā atalgojumā gadā Tehniskais programmu vadītājs apakšējā galā līdz $194,000 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Toyota USA. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/20/2025

$160K

Programmatūras inženieris
14 $104K
15 $134K
16 $154K

Pilna steka programmatūras inženieris

Datu inženieris

Datu zinātnieks
15 $161K
16 $133K
Mehāniskais inženieris
Median $96K

Biznesa analītiķis
Median $100K
Projektu vadītājs
Median $115K
Produkta vadītājs
Median $137K
Programmatūras inženieru vadītājs
Median $194K
Ķīmijas inženieris
$102K
Klientu apkalpošana
$79.6K
Datu analītiķis
$131K
Finanšu analītiķis
$147K
Cilvēkresursi
$151K
Produkta dizainers
Median $120K
Programmu vadītājs
$106K
Darbinieku atlases speciālists
$95.5K
Pārdošana
$79K
Kiberdrošības analītiķis
$80.4K
Risinājumu arhitekts
$166K
Tehniskais programmu vadītājs
$76.5K
UX pētnieks
$106K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Toyota USA je Programmatūras inženieru vadītājs s ročnou celkovou kompenzáciou $194,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Toyota USA je $115,000.

Citi Resursi