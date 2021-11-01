Uzņēmumu Katalogs
Toshiba Algas

Toshiba algu diapazons svārstās no $30,845 kopējā atalgojumā gadā Tehniskais programmu vadītājs apakšējā galā līdz $208,035 Pārdošana augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Toshiba. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/20/2025

$160K

Datu zinātnieks
Median $119K
Biznesa attīstība
$152K
Aparatūras inženieris
$43.5K

Mehāniskais inženieris
$115K
Programmu vadītājs
$136K
Projektu vadītājs
$118K
Pārdošana
$208K
Programmatūras inženieris
$38K
Programmatūras inženieru vadītājs
$189K
Tehniskais programmu vadītājs
$30.8K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

The highest paying role reported at Toshiba is Pārdošana at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $208,035. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Toshiba is $118,139.

Citi Resursi