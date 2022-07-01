Torc Robotics Algas

Torc Robotics algu diapazons svārstās no $18,814 kopējā atalgojumā gadā Aparatūras inženieris apakšējā galā līdz $248,352 MEP inženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Torc Robotics. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/25/2025
25%
GADS 1
25%
GADS 2
25%
GADS 3
25%
GADS 4
Uzņēmumā Torc Robotics, Akciju/pašu kapitāla piešķīrumi ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:
25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)
25% iegūst 2nd-GADS (2.08% katru mēnesi)
25% iegūst 3rd-GADS (2.08% katru mēnesi)
25% iegūst 4th-GADS (2.08% katru mēnesi)
