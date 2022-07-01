Uzņēmumu Katalogs
Torc Robotics Algas

Torc Robotics algu diapazons svārstās no $18,814 kopējā atalgojumā gadā Aparatūras inženieris apakšējā galā līdz $248,352 MEP inženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Torc Robotics. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/25/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $152K

Mašīnmācīšanās inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

Biznesa analītiķis
$185K
Klientu apkalpošana
$51.6K

Datu analītiķis
$174K
Aparatūras inženieris
$18.8K
Mehāniskais inženieris
$186K
MEP inženieris
$248K
Produkta vadītājs
$237K
Programmatūras inženieru vadītājs
$137K
Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Uzņēmumā Torc Robotics, Akciju/pašu kapitāla piešķīrumi ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 4th-GADS (2.08% katru mēnesi)

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Torc Robotics adalah $174,049.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Torc Robotics

