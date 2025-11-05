Uzņēmumu katalogs
Tide
Tide Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in India pakete Tide kopā ir ₹3.44M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tide kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mediānais pakete
company icon
Tide
Analytics Engineer 3
Hyderabad, TS, India
Kopā gadā
₹3.44M
Līmenis
L3
Pamatalga
₹3.38M
Stock (/yr)
₹55.2K
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
8 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Tide?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Tide uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Tide in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹4,852,399. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tide Programmatūras inženieris pozīcijai in India, ir ₹3,388,029.

