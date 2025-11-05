Uzņēmumu katalogs
Tide
Tide Personāla atlases speciālists Algas

Vidējā Personāla atlases speciālists kopējā atlīdzība in Romania Tide svārstās no RON 151K līdz RON 211K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tide kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Vidējā kopējā kompensācija

RON 163K - RON 190K
Romania
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
RON 151KRON 163KRON 190KRON 211K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Tide uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Personāla atlases speciālists pozīcijai Tide in Romania, ir gada kopējā atlīdzība RON 211,271. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tide Personāla atlases speciālists pozīcijai in Romania, ir RON 150,908.

