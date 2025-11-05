Uzņēmumu katalogs
Tide
Tide Produkta dizaineris Algas

Vidējā Produkta dizaineris kopējā atlīdzība in United Kingdom Tide svārstās no £38.6K līdz £54.9K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tide kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Vidējā kopējā kompensācija

£43.8K - £49.8K
United Kingdom
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
£38.6K£43.8K£49.8K£54.9K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Tide uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizaineris pozīcijai Tide in United Kingdom, ir gada kopējā atlīdzība £54,933. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tide Produkta dizaineris pozīcijai in United Kingdom, ir £38,639.

