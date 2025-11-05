Uzņēmumu katalogs
Tide
  • Algas
  • Datu zinātnieks

  • Visas Datu zinātnieks algas

Tide Datu zinātnieks Algas

Mediānā Datu zinātnieks atlīdzības in India pakete Tide kopā ir ₹3.7M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tide kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mediānais pakete
company icon
Tide
Data Scientist
Hyderabad, TS, India
Kopā gadā
₹3.7M
Līmenis
A3
Pamatalga
₹3.7M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
5 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Tide?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Jaunākie algu pieteikumi
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Tide uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai Tide in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹9,640,855. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tide Datu zinātnieks pozīcijai in India, ir ₹3,701,015.

