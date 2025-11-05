Uzņēmumu katalogs
Tide
Tide Datu analītiķis Algas

Vidējā Datu analītiķis kopējā atlīdzība in India Tide svārstās no ₹2.1M līdz ₹2.98M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tide kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Vidējā kopējā kompensācija

₹2.37M - ₹2.7M
India
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
₹2.1M₹2.37M₹2.7M₹2.98M
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Tide uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu analītiķis pozīcijai Tide in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹2,980,119. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tide Datu analītiķis pozīcijai in India, ir ₹2,096,185.

