Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Germany pakete ThyssenKrupp kopā ir €91K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ThyssenKrupp kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/4/2025

Mediānais pakete
company icon
ThyssenKrupp
Software Engineer
Essen, NW, Germany
Kopā gadā
€91K
Līmenis
L2
Pamatalga
€91K
Stock (/yr)
€0
Bonuss
€0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
12 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā ThyssenKrupp?
Jaunākie algu pieteikumi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai ThyssenKrupp in Germany, ir gada kopējā atlīdzība €131,526. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ThyssenKrupp Programmatūras inženieris pozīcijai in Germany, ir €90,985.

Citi resursi