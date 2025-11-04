Uzņēmumu katalogs
ThyssenKrupp
ThyssenKrupp Datu zinātnieks Algas

Mediānā Datu zinātnieks atlīdzības in Germany pakete ThyssenKrupp kopā ir €79.3K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ThyssenKrupp kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/4/2025

Mediānais pakete
company icon
ThyssenKrupp
Data Scientist
hidden
Kopā gadā
€79.3K
Līmenis
-
Pamatalga
€73.4K
Stock (/yr)
€0
Bonuss
€5.9K
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
2 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā ThyssenKrupp?
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai ThyssenKrupp in Germany, ir gada kopējā atlīdzība €93,301. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ThyssenKrupp Datu zinātnieks pozīcijai in Germany, ir €73,441.

