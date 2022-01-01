Uzņēmumu katalogs
thredUP Algas

thredUP algas svārstās no $91,728 kopējā atlīdzībā gadā Produkta menedžeris zemākajā līmenī līdz $226,000 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem thredUP. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/16/2025

Biznesa analītiķis
$134K
Klientu apkalpošana
$101K
Mārketings
Median $115K

Produkta menedžeris
$91.7K
Programmatūras inženieris
Median $226K
Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots thredUP, ir Programmatūras inženieris ar gada kopējo atlīdzību $226,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots thredUP, ir $115,000.

