Thrasio
Thrasio Algas

Thrasio algas svārstās no $51,640 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $201,000 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Thrasio. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/15/2025

Programmatūras inženieris
Median $60K
Datu zinātnieks
Median $180K
Produkta vadītājs
Median $150K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Biznesa operācijas
$114K
Biznesa analītiķis
$124K
Biznesa attīstība
$130K
Datu analītiķis
$51.6K
Investīciju banķieris
$141K
Mārketings
$194K
Projektu vadītājs
$122K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$201K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Thrasio, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $201,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Thrasio, ir $130,345.

Citi resursi