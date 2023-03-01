Uzņēmumu katalogs
ThousandEyes
ThousandEyes Algas

ThousandEyes algas svārstās no $38,997 kopējā atlīdzībā gadā Klientu veiksme zemākajā līmenī līdz $673,891 Pārdošana augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem ThousandEyes. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/16/2025

Programmatūras inženieris
Median $237K
Klientu veiksme
$39K
Produkta dizaineris
$279K

Produkta menedžeris
$412K
Pārdošana
$674K
Akciņu iegūšanas grafiks

33%

G 1

33%

G 2

34%

G 3

ThousandEyes uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33% tiek iegūtas 1st-G (33.00% gada)

  • 33% tiek iegūtas 2nd-G (11.00% periodā)

  • 34% tiek iegūtas 3rd-G (11.33% periodā)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots ThousandEyes, ir Pārdošana at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $673,891. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ThousandEyes, ir $279,098.

