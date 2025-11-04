Uzņēmumu katalogs
Mediānā Risinājumu arhitekts atlīdzības in India pakete ThoughtWorks kopā ir ₹6.25M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ThoughtWorks kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/4/2025

Mediānais pakete
company icon
ThoughtWorks
Solution Architect
hidden
Kopā gadā
₹6.25M
Līmenis
L5
Pamatalga
₹6.25M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
5-10 Gadi
Darba pieredze
11+ Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā ThoughtWorks?
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Risinājumu arhitekts pozīcijai ThoughtWorks in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹9,141,590. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ThoughtWorks Risinājumu arhitekts pozīcijai in India, ir ₹6,247,419.

