Programmatūras inženieris atlīdzība in India ThoughtWorks svārstās no ₹1.39M year Consultant līmenim līdz ₹5.23M year Lead Consultant līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹2.19M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ThoughtWorks kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/4/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Consultant
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
Algas nav atrastas
