ThoughtWorks Produkta dizaineris Algas

Produkta dizaineris atlīdzība in United States ThoughtWorks kopā ir $136K year Senior Product Designer līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $81.8K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ThoughtWorks kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/4/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$136K
$136K
$0
$0
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Skatīt 1 Vairāk līmeņu
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā ThoughtWorks?

UX dizainers

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizaineris pozīcijai ThoughtWorks in United States, ir gada kopējā atlīdzība $180,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ThoughtWorks Produkta dizaineris pozīcijai in United States, ir $120,000.

Citi resursi